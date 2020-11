La Xbox Series X pourrait être en rupture de stock jusqu’au printemps prochain

La next-gen de Microsoft rencontre un joli succès. Résultat, la console est difficilement trouvable en magasin, et la situation pourrait durer jusqu’au mois d’avril 2021, voire au-delà.

“Je pense que nous continuerons de constater des pénuries d'approvisionnement à l'approche du trimestre suivant les vacances d'hiver, donc le troisième trimestre de Microsoft, le premier du calendrier”, a confirmé Tim Stuart, directeur financier de la branche Xbox.

Phil Spencer, le patron de Xbox, avait prédit cette rupture de stock dès le mois d’octobre, soit plusieurs semaines avant le lancement de la Series X : “Nous allons avoir plus de demandes que d’offre, et je m'en excuse par avance auprès des gens. Je pense que nous allons vivre dans ce monde pendant quelques mois où nous allons avoir beaucoup plus de demandes que d’offre.”

Toujours selon Tim Stuart, l’offre pourrait enfin rejoindre le niveau de la demande aux alentours du printemps prochain. “Lorsque nous arriverons au quatrième trimestre, toute notre chaîne d'approvisionnement continuera de tourner à plein régime à l'approche des mois précédents l'été.”

La Xbox Series X ne devrait donc pas se retrouver au pied des sapins cette année. Tout comme la PlayStation 5 de Sony, qu’il sera très difficile d’obtenir sans précommande.