La Xbox Series X ne sera pas compatible avec le Kinect

Microsoft a confirmé ce que certains redoutaient. La caméra Kinect, qui permettait de jouer sans utiliser de manettes, ne sera plus de la partie sur la next-gen attendue pour la fin de l’année.

À quelques jours du Xbox Games Showcase, prévu pour ce jeudi 23 juillet, et qui sera l’occasion de découvrir de nouveaux jeux destinés à la Xbox Series X, la firme de Redmond a annoncé une bonne et une mauvaise nouvelle.

La bonne, c’est que tous les jeux Xbox One seront jouables sur la Xbox Series X. La mauvaise, c’est que cela ne concerne pas les jeux nécessitant une caméra Kinect. Ces titres ne seront en effet pas compatible avec la nouvelle console de Microsoft.

Il faut dire que l’entreprise avait déjà plus ou moins renié le périphérique. La Xbox One S et Xbox One X ne disposaient déjà plus du port nécessaire à la connexion de la caméra, autre signe que le projet vivait ses derniers jours. Mis contrairement à ces deux modèles, qui pouvaient faire fonctionner la Kinect à l’aide d’un adaptateur, la Xbox Series X n’acceptera tout simplement pas le périphérique.

Lancé en 2013, le capteur Kinect accompagnait alors chaque console Xbox vendue. Mais très vite, Microsoft s’est débarrassée de la caméra dans les packs de départs, les joueurs n’étant pas aussi enthousiastes que l’entreprise concernant cette caméra qui n’avait au final rien de révolutionnaire.

Au final, seule Apple a su tirer profit de cette technologie. La marque à la pomme a racheté PrimeSense, l’entreprise à l’origine du Kinect, en 2013. Depuis, plusieurs fonctionnalités ont été intégrées dans les produits pommés. Notamment dans FaceID, qui projette lui aussi des millions de points sur le visage de l’utilisateur afin de le reconnaitre et de déverrouiller l’appareil.