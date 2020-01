La Xbox Series X ne proposera pas d'exclusivités à son lancement

Microsoft annonce que les titres disponibles au lancement de la Xbox Series X ne seront pas exclusifs à la nouvelle console.

Que les possesseurs d'une Xbox One se rassurent : Microsoft ne les oublie pas. Matt Booty a tenu à clarifier la position de l'entreprise sur le futur de ses consoles. Dans une interview accordée au site MCV, le directeur de Microsoft Studios explique que les jeux sortiront sur plusieurs supports, dans le cadre de leur stratégie "Xbox Play Anywhere" :

Au fur et à mesure que nos jeux sortiront durant les deux prochaines années, un peu comme sur PC, ils seront jouables sur plusieurs supports. Nous voulons être sûrs que celui qui a investi dans une Xbox One X entre aujourd'hui et la sortie de la prochaine génération ait l'impression d'avoir fait le bon choix, et que nous soyons en mesure de lui proposer du contenu.

Évidemment, la nouvelle Xbox, prévue pour la fin de l'année, offrira de nombreux avantages, graphiques, notamment : "C'est la première fois en 15 ans que nous sortirons un jeu Halo en même temps qu'une nouvelle console. Et les développeurs vont tout faire pour que la nouvelle Xbox propose de nombreux avantages."

Enfin, Booty explique que Microsoft va diminuer le nombre de rachats de studios : "Nous avons déjà réuni 15 directeurs formidables, et si nous passons notre temps à faire de nouvelles acquisitions, il y aura constamment un "dernier arrivé", qui créerait une distinction entre les anciens et les nouveaux. Ce genre de situation n'amène pas les gens à se sentir collègues et à partager leur expertise."