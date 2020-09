La Xbox Series S n’améliorera pas les jeux rétrocompatibles

Microsoft a confirmé au site Gamespew que la petite soeur de la Xbox Series X n’offrira pas d’améliorations pour les jeux rétrocompatibles.

“La Xbox Series S a été conçue de manière à être la console next-gen la moins chère tout en étant capable de faire tourner les jeux de prochaine génération en 1440p et 60 images par seconde”, explique la firme de Redmond.

“Afin d'offrir l'expérience de rétrocompatibilité à la fois de la plus haute qualité et conforme aux intentions originales des développeurs, la Xbox Series S fait tourner la version Xbox One S des jeux rétrocompatiblestout en appliquant un texture filtering amélioré, des framerates plus élevés et stables, des temps de chargement accélérés et un HDR automatique.”

Autrement dit, les améliorations dont ont bénéficié des jeux Xbox One et Xbox 360 sur la Xbox One X ne seront pas présentes sur la Xbox Series S. La console, attendue pour le 10 novembre au prix de 299,99 euros, ne dispose de toute façon pas d’un lecteur de disque, ce qui limite fortement la possibilité de joueur à d’anciens jeux, à moins que ceux-ci soient proposés en version dématérialisés.

Selon Digital Foundry, l’absence d’améliorations s’explique par le fait que la Series S ne dispose que de 10 Go de RAM, contre 12 Go pour la Xbox One X. De plus, la Series S, bien que qualifiée de “next-gen”, n’offrira pas de résolution 4K, contrairement à la Xbox One X.