La Xbox One aux jeux entièrement dématérialisés a un nom et une date de sortie

Celle dont le nom de code était Xbox Maverick pourrait être dévoilée dans les prochains mois.

Selon le site Windows Central, la Xbox Maverick, console qui se passera entièrement d'un lecteur Blu-Ray UHD au profit de jeux dématérialisés devrait s'appeler (du moins aux États-Unis) la Xbox One S All-Digital Edition. Soit la "Xbox One S édition entièrement numérique". Un nom compliqué, mais qui annonce la couleur, et qui n'a pas tardé à faire réagir les internautes. Beaucoup se sont en effet moqué de l'acronyme créé par cette nouvelle appellation, la Xbox One S-A-D, la "Xbox One triste" en français.

Cette nouvelle version de la console de Microsoft devra impérativement être connectée au Xbox Live pour fonctionner. Les jeux pourront être téléchargés sur le store de la console ou pourront être streamés depuis le service Xbox Game Pass (sorte de Netflix du jeu vidéo). Une rumeur annonce que Microsoft pourrait proposer quelques titres préinstallés et que le premier mois d'abonnement au Xbox Live serait offert. Une version aux couleurs du jeu Fortnite serait également de la partie.

La console sera vendue moins cher que la Xbox One S actuelle, normal puisqu'elle fait l'impasse sur le lecteur Blu-Ray. Sa commercialisation pourrait débuter au mois de mai, après une période de précommande à la mi-avril.

Microsoft occupera donc le terrain en avril, mai, et probablement juin. L'annonce de la Xbox Scarlet, la toute nouvelle console du groupe, devant être annoncée lors du salon E3 qui se tiendra du 11 au 14 juin à Los Angeles.