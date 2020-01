La Wii U de Nintendo va accueillir un nouveau jeu

La console, dont la production a été stoppée il y a trois ans, n'a pas dit son dernier mot.

Le 16 janvier dernier, la console de Nintendo qui n'avait pas rencontré le succès escompté, accueillait un nouveau jeu sur son eShop : Regina & Mac, du studio allemand Diplodocus Games. Un jeu de plateforme inspiré des classiques de la Nintendo 64, fort heureusement disponible également sur Xbox One (car on doute que le jeu séduise les rares joueurs encore actifs sur la Wii U).

Mais ce n'est pas tout, puisqu'un second jeu débarquera prochainement sur la boutique de la console aux deux écrans. À savoir Shakedown : Hawaii, un jeu en monde ouvert où un patron devra tout faire pour éviter la faillite de la société (ce qui est plutôt ironique sur une console mal aimée comme la Wii U).

Le jeu, développé par Vblank Entertainment, est déjà sorti sur PC, Switch, PS4 et PS Vita en mai 2019, et sur la Nintendo 3DS en septembre de la même année. Et selon l'ESRB, l'organisme américain qui s'occupe de la classification des jeux vidéo, Shakedown: Hawaii trouvera prochainement sa place sur une troisième console de Nintendo.

Pas mal pour une console qui a vu le jour il y a déjà sept ans.