La console de Nintendo, qui a vu le jour en 2006 et dont la production fut arrêtée en 2013, est l’une des nombreuses plateformes où Netflix est disponible. Mais dès janvier 2019, les utilisateurs devront trouver une autre façon d'accéder au service de streaming, car la console de Nintendo ne sera plus compatible.

La Wii de Nintendo se sépare de Netflix - © Tous droits réservés

La Wii de Nintendo se sépare de Netflix - © Tous droits réservés

Netflix rappelle que son service est disponible sur de nombreuses autres plateformes plus modernes (la Wii n’offrait qu’une qualité 480p, loin de la HD ou Ultra HD proposée sur de nouveaux appareils), comme la PS3 et la PS4, l’Apple TV, le Chromecast de Google, la Xbox One, de nombreuses Smart TV, ainsi que sur iOS et Android.

La Nintendo Switch, qui vient d'accueillir YouTube, pourrait également s’ajouter très prochainement à cette longue liste. C’est en tout cas ce que pensent certains utilisateurs de Reddit, en lisant la dernière phrase du communiqué de Netflix : "Nous espérons que vous profiterez bientôt d’une meilleure expérience, avec des fonctionnalités supplémentaires sur un autre appareil compatible."