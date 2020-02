La version web d’iCloud est enfin accessible depuis iOS

Apple a récemment mis à jour la version web d’iCloud. En utilisant la version mobile de Safari ou de Chrome, il est désormais possible d’accéder aux photos, aux notes, aux rappels et autres informations enregistrées sur le nuage de la marque à la pomme.

Jusqu’à présent, le site iCloud.com était bridé sur smartphones et tablettes (aussi bien sur iOS que sur Android). Mais depuis peu, le site s’est développé, afin de ressemble à peu de choses près à sa version desktop.

Pratique, pour accéder à vos mails, vos contacts, vos calendriers, vos photos, votre iCloud Drive, vos notes et vos rappels, sur un autre appareil que le vôtre.

La nouvelle version du site permet également d’accéder à l’option Find My Friends et Find My iPhone, deux fonctionnalités réunies en une seule application sur iOS 13, baptisées Find My (ou “Localiser” en français).

À noter que sur iPhone, la version du site reste malgré tout bridée. Seules quatre options sont disponibles : Photos, Notes, Rappels et Find My iPhone.