La version bureau de Spotify est enfin compatible avec le Chromecast de Google

Après plusieurs années de compatibilité sur mobile, il est enfin possible d’envoyer du son sur un Chromecast via l’application bureau de Spotify, à la fois sur PC et sur Mac.

“Vous pouvez maintenant trouver votre Chromecast dans le menu de connexion des appareils disponibles de l'application de bureau Spotifyet de la version Web. Vous pouvez désormais diffuser votre musique sur un Chromecast sans avoir à utiliser l'application iOS ou Android”, explique MattSuda, un des “Spotify Rock Star”, soit des experts dont les interventions sont mises en avant sur les forums de la plateforme.

Une fois l’application à jour (la version concernée est la 1.1.38), votre Chromecast apparaitra dans la liste située dans le coin inférieur droit de l’écran, via le menu “appareils disponibles” placé à côté du volume.

Comme le souligne le site The Verge, cette fonctionnalité était très demandée par les utilisateurs. Les forums de Spotify débordaient de questions à ce sujet, comme le prouve cet article datant de… 2015. À noter que toutes les versions de Spotify sont également compatibles avec des enceintes Bluetooth et des enceintes AirPlay.