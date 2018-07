La version Android de Fortnite pourrait être une exclusivité du Samsung Galaxy Note 9

La version Android du jeu à succès Fortnite est imminente. Mais une rumeur indique que la poule aux oeufs d’or du studio Epic Games serait réservée aux smartphones Samsung lors de son lancement.

L’info provient de deux sites spécialisés, 9to5Google et Xdadevelopers, qui indiquent que le prochain smartphone de Samsung, à savoir le Galaxy Note 9, obtiendrait l’exclusivité du jeu pendant 30 jours. Le prochain flagship de l’entreprise sud-coréenne doit être annoncé le 9 août prochain, en vue d’une sortie fin août (les réservations débuteraient quant à elles aux alentours du 14 août). Ce qui signifie que le reste des utilisateurs Android devront attendre au minimum fin septembre pour lancer une partie de Fortnite sur leur smartphone.

Mais cette exclusivité ne serait pas le seul avantage réservé aux acheteurs du Galaxy Note 9. Toujours selon 9to5Google et Xdadevelopers, entre 100 et 150 dollars de V-Bucks seraient offerts à l’achat du smartphone. Les V-Bucks étant la monnaie virtuelle de Fortnite, qui permet notamment d’acheter des équipements et des tenues. Et pour tous ceux qui ne sont pas intéressés par Fortnite, Samsung pourrait offrir un casque audio sans fil de la marque AKG, d’une valeur égale.

Pour rappel, Fortnite c’est plus de 125 millions de joueurs inscrits, dont 40 millions qui se connectent chaque mois. Le jeu est déjà disponible sur Mac, PC, Xbox, PlayStation, Switch et iOS. Et si la rumeur dit vrai, l’exclusivité doit avoir coûté très cher à Samsung.