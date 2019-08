La version "allégée" de l'application mobile Google disponible dans le monde entier

Après un test concluant en Inde et en Indonésie, Google Go, la version "light" de la célèbre application mobile, est maintenant disponible dans le monde entier et sans contrainte.

D'une taille d'à peine plus de 7 Mo et consommant environ 40% de données en moins que l'application de recherche traditionnelle, Google Go est particulièrement adaptée aux appareils anciens ou disposant de peu d'espace de stockage. Seul impératif : disposer au minimum d'Android Lollipop (5.0). Sa légèreté ne l'empêche d'ailleurs pas de disposer de nombreuses fonctionnalités utiles et prend également en charge les requêtes vocales. A ce jour, Google Go a déjà été téléchargée plus de 100 millions de fois.

C'est au printemps 2017 que Google a présenté Android Go, une version allégée de son système d'exploitation mobile, économe en ressources et spécialement conçu pour les pays émergents. Depuis, de nombreuses applications phares de l'environnement Android ont été déclinées en version plus légère. Outre Google Go, Gmail Go, YouTube Go ou encore Maps Go ont été déployées, offrant grosso-modo les mêmes fonctionnalités que les applications dont elles sont dérivées tout en consommant à chaque fois beaucoup moins de données.

L'application Google Go est à télécharger gratuitement sur Google Play.