La vente d’une copie scellée de Super Mario Bros. pulvérise tous les records

Les ventes aux enchères d’anciens jeux vidéo s’enchaînent, ainsi que les records de vente.

Moins d’un mois après la vente de Super Mario 64 pour 1 560 000 dollars, un autre titre Nintendo fait parler de lui. À savoir une copie scellée de Super Mario Bros., vendue sur le site Rally pour 2 millions de dollars !

L’acheteur, anonyme, établit donc un nouveau record. Et cela se produit très souvent ces derniers mois. En effet, à l’instar des cartes Pokémon, le prix des jeux vidéo vendus aux enchères ne cesse d’augmenter. En un an seulement, nous sommes passés d’une copie vendue 114 000 dollars à plus d’un million.

Voici les principales étapes de cette flambée des prix :

10 juillet 2020 : Super Mario Bros. - 114 000 $

23 novembre 2020 : Super Mario Bros. 3 - 156 000 $

2 avril 2021 : Super Mario Bros. - 660 000 $

9 juillet 2021 : The Legend of Zelda - 870 000 $

11 juillet 2021 : Super Mario 64 - 1 560 000 $

7 août 2021 : Super Mario Bros. - 2 000 000 $

À noter que le site Rally fonctionne différemment des autres sites d’enchères. Ici, les produits mis en vente (comicbooks, jeux vidéo, etc.) sont achetés par le site puis mis à disposition d’investisseurs, comme s’il s’agissait d’une entreprise. Ensuite, les investisseurs décident ensemble de répondre positivement à une offre d’achat, et récupèrent ensuite leur part.

Bref, enchère ou non, il est temps de fouiller dans votre grenier à la recherche d’une éventuelle copie en parfait état. Les prix ne risquent pas de diminuer de sitôt.