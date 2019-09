Slashleaks et Leakspinner ont publié il y a quelques jours une image floue d'un boîtier blanc, qui pourrait selon eux être un prototype des AirPods de troisième génération .

Les écouteurs sans fils d'Apple devraient connaître une troisième version dans les mois qui viennent. Avec, selon une première fuite, un nouveau boîtier plus allongé.

La troisième version des AirPods pourrait bénéficier d'un nouveau design - © Apple

La troisième version des AirPods pourrait bénéficier d'un nouveau design - © Slashleaks / Leakspinner

Cette version des écouteurs sans fils de la marque à la pomme est très attendue, car elle apporterait des améliorations déjà offertes par la concurrence. À savoir une résistance à l'eau, ainsi qu'une réduction de bruit active. Des nouveautés qui n'avaient pas été apportées à la deuxième version des écouteurs, qui proposaient "seulement" une prise en charge de la fonctionnalité "Dis Siri", une nouvelle puce H1 et le chargement sans fil pour le boîtier.

Apple devrait présenter de nouveaux produits en octobre, lors d'une nouvelle Keynote (la dernière de l'année). Les AirPods 3 pourraient faire une petite apparition surprise, entre les annonces des nouveaux MacBook Pro et iPad Pro. De quoi confirmer, ou non, cette fuite de Slashleaks et Leakspinner.