La trilogie Grand Theft Auto fuite sur le site de Rockstar

Et contrairement aux précédentes rumeurs, la dernière en date provient directement du site du développeur . Les logos, ainsi que quelques lignes de code et même les nouveaux trophées à débloquer ont été aperçus sur le site de Rockstar.

On y apprend que les trois remasters porteront la mention " The Definitive Edition ", et qu’ils seront tous basés sur l’Unreal Engine 4. Rockstar pourrait également proposer chaque titre à l’unité, et ce sur plusieurs plateformes (on parle de la PlayStation 4 et 5, des Xbox One/X/S, de PC et même de la Switch de Nintendo).

Enfin, du côté des trophées et défis, il y en aura 39 au total : 15 pour GTA III, 9 pour Vice City et 15 pour San Andreas. Bref, il ne reste plus qu’à connaître la date de sortie officielle de cette compilation.