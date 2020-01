La Switch devrait accueillir deux portages Wii U

La semi-portable de Nintendo continue d'accueillir des jeux de la Wii U n'ayant pas rencontré le succès, la faute à une sortie sur une console mal-aimée.

L'échec cuisant de la Wii U n'empêche pas Nintendo d'aller fouiller dans le catalogue de la console. Après des adaptations de Mario Kart 8, Donkey Kong Country : Tropical Freeze ou Captain Toad : Treasure Tracker, deux nouveaux portages devraient débarquer sur la Switch.

Selon la scénariste Emily Rogers, Nintendo s'apprête en effet à rééditer deux titres, que l'on devine être Super Mario 3D World et Pikmin 3. Sur le forum ResetEra, elle explique que "ma seule préoccupation pour 2020 est que Nintendo se repose un peu trop sur les ré-éditions d'anciens jeux pour servir de béquille à leur calendrier de sortie. Nintendo a officiellement annoncé Tokyo Mirage Sessions #FE Encore et Xenoblade Chronicles Definitive Edition pour cette année. Je peux également confirmer que Nintendo a (au moins) deux autres portages issus de la Wii U non-annoncés dans les cartons. Ils ne sont pas difficiles à deviner, car il n'en reste plus beaucoup."

Plus récemment, c'est Peer Schneider, fondateur du site IGN, qui s'est exprimé sur le sujet dans le podcast Nintendo Voice Chat : "Concernant les portages Wii U qui sont actuellement en discussion, le premier est pour moi un 9/10, et le second plutôt un 6/10... J'aime VRAIMENT ce que Nintendo a pu proposer en termes de stratégie en temps réel."

Ce qui semble confirmer l'arrivée prochaine de Pikmin 3. Quant à l'autre titre, s'il ne s'agit pas de Super Mario 3D World, certains imaginent des portages de Star Fox Zero, The Wonderful 101.

Emily Rogers précise également que le début d'année devrait être sans grand intérêt pour les joueurs sur Switch, surtout s'ils ne sont pas fans d'Animal Crossing (dont le nouvel épisode, Animal Crossing : New Horizons est attendu pour le 20 mars) : "Aussi, si vous n’êtes pas fan d’Animal Crossing, les 3-4 premiers mois de 2020 ne seront pas incroyables pour vous. Nintendo traite évidemment Animal Crossing comme leur gros titre de mars, et c’est quelque chose que les gens doivent accepter. Comme nous l’avons vu en 2019, Nintendo aime publier ses plus grosses sorties durant le second semestre. Ce qui peut donner l’impression que le rythme de la première partie de l’année est plus lent, en comparaison."