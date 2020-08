La Switch de Nintendo pourrait se décliner en version “Pro” en 2021

Selon Bloomberg, et le média taïwanais Economic Daily News, Nintendo prépare l’arrivée d’un modèle plus puissant de la Switch pour l’année prochaine, soit quatre ans après le modèle d’origine, et deux ans après la Switch Lite.

Selon les sources citées par Bloomberg, Nintendo offrirait enfin des graphiques 4K sur sa console semi-portable, dont la sortie serait accompagnée de nombreux jeux très attendus.

Ce qui expliquerait pourquoi 2020 a été si décevant du côté des productions Nintendo, si on met de côté Animal Crossing : New Horizons qui s’est très bien vendu.

Nintendo se mettra d’ailleurs en retrait en cette fin d’année, afin de laisser la place à la PlayStation 5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft. Mais pour mieux attaquer début 2021, en dévoilant ces nouveautés, et on donnant plus d’informations sur des titres comme Metroid Prime 4 et la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, actuellement en production.

D’ici là, Nintendo n’a pas trop de soucis à se faire. La Switch continue de très bien se vendre, avec plus de 61 millions de consoles écoulées depuis son lancement.