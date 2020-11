La Switch de Nintendo dépasse les ventes de la NES

La Nintendo Switch ne connaît pas la crise. La console continue de séduire les joueurs et s’offre même le luxe de voir ses ventes augmenter.

Nintendo a écoulé 6,86 millions de consoles Switch ce dernier trimestre, ce qui amène les ventes à un total de 68,3 millions de consoles vendues depuis son lancement.

Ce dernier trimestre permet à Nintendo d’augmenter ses ventes de 43% sur un an. La firme de Kyoto avait en effet écoulé 4,8 millions de consoles l’année dernière à la même période. Une période qui avait notamment vu le lancement de la Switch Lite.

La Switch dépasse donc officiellement les chiffres de vente de la NES. Une information confirmée par Nintendo, mais déjà dévoilée en août par le magazine Famitsu. Pour rappel, la première console de Nintendo s’était vendue à 61 millions d’exemplaires. La Switch est donc la deuxième console la plus populaire de Nintendo, derrière la Wii et ses 101,63 millions d’exemplaires.

Du côté des jeux, Animal Crossing : New Horizons atteint les 26,04 millions de copies écoulées et se place deuxième du classement des meilleures ventes sur la console derrière Mario Kart 8 Deluxe. Quant aux nouveautés, Paper Mario : The Origami King s’est vendu à 2,82 millions d’exemplaires, et Super Mario 3D All-Stars à 5,21 millions d’exemplaires.

Le prochain trimestre devrait également être bon pour Nintendo. Le groupe a en effet commercialisé ou annoncé Super Mario Bros. 35, Mario Kart Live, Pikmin 3, Hyrule Warrios : Age of Calamity et Fire Emblem. Reste à savoir si la Switch résistera à l’arrivée de la PlayStation et la Xbox Series X/S en novembre.