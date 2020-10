La suite Office prend en charge le trackpad sur iPad

Word, Excel et PowerPoint sont donc compatibles avec le trackpad du “Magic Keyboard” , une housse/clavier vendue entre 339 et 399 euros (selon la taille de l’iPad) par Apple.

En mai dernier, Microsoft avait promis la prise en charge du trackpad sur iPadOS pour les différentes applications de sa suite Office. Moins de six moins plus tard, l’option est enfin disponible.

Pour en revenir à la suite Office, elle fonctionne désormais sur la tablette comme sur Mac et PC. De plus, le curseur d’iPadOS est “intelligent” et peut se transformer en s’approchant d’un texte ou d’une cellule, ce qui facilite la sélection d’objets et de texte dans vos documents.

Microsoft a également profité de l’occasion pour ajouter quelques petites touches de Fluent UI, son interface utilisateur développée depuis plusieurs mis et qui arrive petit à petit dans l’ensemble de ses applications.