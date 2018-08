La sortie de Spyro Reignited Trilogy est reportée d’un mois et demi

Le dragon mauve, créé par Insomniac Games, sera de retour sur nos consoles dans une version entièrement remastérisée, à la manière de Crash Bandicoot l’année passée. Mais cette nouvelle version, qui reprend les trois premiers volets de la saga, se fera attendre quelques semaines de plus.

La trilogie, qui reprend les jeux Spyro the Dragon, Spyro 2 : Gateway to Glimmer et Spyro : Year of the Dragon, devait sortir initialement le 21 septembre prochain sur PS4 et Xbox One. Mais sa sortie a récemment été repoussée au 13 novembre. Ce qui, pour les joueurs, n’est pas forcément une mauvaise nouvelle puisque la rentrée sera chargée.

Le petit dragon devait en effet faire son retour entre une flopée de mastodontes tels que Spider-Man (le 7 septembre sur PS4), Shadow of the Tomb Raider (PS4, Xbox One et PC, le 14 septembre), Fifa 19 (PS4, Xbox One, Switch, PS3, Xbox 360 et PC, le 28 septembre), Forza Horizon 4 (Xbox One, PC, le 2 octobre) ou encore Assassin’s Creed Odyssey (PS4, Xbox One et PC, le 5 octobre).