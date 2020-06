La saison 4 de Call of Duty : Modern Warfare est disponible

Initialement attendue pour le 3 juin dernier, la saison 4 de Call of Duty : Modern Warfare est enfin disponible depuis aujourd’hui.

Activision avait repoussé la sortie de la saison suite aux manifestations liées au mouvement Black Lives Matter. “Bien que nous ayons tous hâte de jouer aux nouvelles saisons de Modern Warfare, Warzone et Mobile, l'heure ne s'y prête pas. Pour l'heure, il est temps que ceux qui défendent l'égalité, la justice et le changement puissent être vus et entendus. Nous sommes à vos côtés”, avait expliqué le compte Twitter officiel du jeu.

Parmi les nouveautés de cette saison, le jeu promet de nouvelles armes, de nouveaux opérateurs, de nouveaux modes de jeu, ainsi qu'un passe de combat mis à jour permettant de partir au combat avec le capitaine Price.

La saison 4 propose deux armes gratuites, le Fennec (“une mitraillette compacte dotée d'une cadence de tir exceptionnelle et d'un recul quasi inexistant”) et le CR-56 Amax (“un fusil d'assaut particulièrement puissant et disposant de chargeurs grande capacité”).

Le jeu propose également de nouvelles cartes multijoueurs (Trench, Barakett Promenade et Zhokov Scrapyard), de nouvelles apparences pour les véhicules et trois événements qui apparaitront aléatoirement (Jailbreak, Fire Sale et Supply Choppers).

Côté téléchargement, il faudra disposer d’une connexion solide ou prendre son mal en patience, car les fichiers sont volumineux. Sur PC, le jeu complet pèse 45 Go (ou 39,6 Go pour Warzone); 32,5 Go sur PlayStation 4 et 44,3 Go sur Xbox One. Une fois installée, la saison 4 ne devrait occuper que 4 Go sur votre machine.