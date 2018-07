La RTBF débarque sur l'assistant virtuel Alexa

Dès aujourd’hui, trois radios de la RTBF font leur entrée sur le service vocal d’Amazon, Alexa pour les intimes.

La Première, Vivacité et Classic 21 sont donc les trois premières radios à être disponible sur l’assistant virtuel. Plusieurs fonctions sont disponibles, vous pourrez ainsi consulter les infos du jour, la météo et les podcasts et, bien évidemment, écouter la radio en direct !

Les assistants virtuels en pleine expansion

Amazon a élargi les horizons de son assistant, avec la prise en charge du français, qui vient s’ajouter à l’allemand, le japonais et l’anglais. L’occasion idéale pour lancer les radios de la RTBF sur la plateforme.

Alexa est un assistant virtuel comme il en existe beaucoup d’autres. Le plus connu, Siri, la fameuse voix d’Apple, ou encore le Google Assistant et même Cortana de Microsoft. Ils forment une nouvelle vague technologique, où les interactions se font via la voix, une manière plus naturelle de communiquer avec la technologie. Ils sont souvent utilisés pour vous assister dans la vie quotidienne, avec la gestion des agendas, en répondant à des questions courantes… mais de plus en plus, on les voit évoluer dans d’autres domaines. Aujourd’hui, ces assistants sont utilisés pour contrôler les maisons connectées, pour écouter de la musique ou des podcasts, et consulter les informations.

“Alexa, demande à Vivacité la météo”

Une fois l’application installée, rien de plus simple. Il suffit de demander à l’assistant la météo, les infos, les podcasts ou la radio en direct et celui-ci s’exécutera.

D’autres fonctionnalités arriveront dans le futur, notamment les autres radios de la RTBF : Pure, Musiq’3 et Tarmac.

Les applications de La Première, Vivacité et Classic 21 sont d’ores et déjà disponibles sur le “Skills Store” de la plateforme d’Amazon !