La reconnaissance faciale s'insinue dans la vie des Russes et inquiète beaucoup

La reconnaissance faciale progresse à grande vitesse en Russie, des caméras quadrillant la ville aux portiques des métros et aux caisses des supermarchés, entre progrès technologique et craintes de dérives au bénéfice des autorités.

Le groupe, auquel appartiennent les omniprésents supermarchés Perekrestok et Pyaterotchka, s'est associé au système de paiement Visa ainsi qu'à Sberbank, première banque russe et géant public aujourd'hui en pleine mutation en mastodonte numérique. De 52 actuellement à Moscou, le nombre de supermarchés connectés au système doit être porté à 3.000 dans toute la Russie d'ici fin 2021, a précisé Ivan Melnik, directeur de l'innovation chez X5.

Et le consentement dans tout ça ?

À Moscou, la municipalité a encore renforcé son gigantesque arsenal de plus de 100.000 caméras de surveillance, un des plus importants du monde, et l'a utilisé pour contrôler le respect du confinement et des quarantaines liés à la pandémie.

Le métro de Moscou a commencé en septembre 2020 à monter des caméras de reconnaissance faciale sur ses portiques. Début mars, la ville a annoncé que toutes les stations de la ville étaient désormais équipées. Dans l'immédiat pour surveiller, et bientôt pour payer.

"Seules les personnes figurant sur la liste des personnes recherchées sont contrôlées", affirmait dans une interview sur Lenta.ru début mars Andreï Kitchiguine, chef adjoint du métro chargé de la sécurité. "Les informations sont stockées dans un centre de données auquel seules les forces de l'ordre ont accès", ajoutait-il, précisant que depuis le lancement en septembre, environ 900 personnes avaient été arrêtées.