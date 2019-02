La réalité virtuelle sur Switch passerait par un kit en carton Nintendo Labo

Des rumeurs annonçant l'arrivée de la réalité virtuelle sur la console de Nintendo ont maintes fois fait le tour d'internet. La dernière en date tente d'expliquer comment Big N pourrait pallier à la puissance relativement faible de la Switch.

Graphiquement, la Switch ne peut rivaliser avec la Xbox One et la PlayStation 4. Nintendo le sait et ne cherche d'ailleurs pas à joueur sur le même terrain. Mais la réalité virtuelle, même à la sauce Nintendo, cela demande de la puissance. C'est pourquoi deux nouvelles rumeurs, publiées par Nintendo World Report et GoNintendo, dévoilent que la solution privilégiée par l'entreprise n'est pas un casque doté d'un écran, comme le PSVR de Sony. Mais bien un casque en carton dans lequel viendrait se glisser l'écran de la console.