La publicité vidéo débarque dans Facebook Messenger

Le réseau social a confirmé au site Quartz le lancement d’une période de test sur « un petit groupe d’utilisateurs ». Ils seront les premiers à voir des publicités vidéo dans leurs conversations.

Évidemment, Facebook se veut rassurant. " Nous diffuserons des publicités vidéo de manière progressive et réfléchie. Les gens qui utilisent Messenger chaque mois sont notre priorité absolue et ils garderont le contrôle de leur expérience. " Reste à savoir ce que cela signifie, puisqu’il y a peu de chance qu’une fois la publicité définitivement installée au sein de l’application, l’utilisateur puisse la masquer. Au mieux, il sera possible de masquer certaines marques ou produits et régler au mieux ses préférences en la matière, comme c’est le cas actuellement sur Facebook.

Les publicités sont en test depuis 2017, mais c’est la première fois que Facebook passe à la vidéo dans Messenger. Selon Stefanos Loukakos, patron de la messagerie, ces publicités " classiques " ne semblent pas avoir dérangé les utilisateurs : " Lorsque nous avons testé les annonces, nous n’avons noté aucun changement dans la façon dont les gens utilisaient la plate-forme ou le nombre de messages qu'ils envoyaient. "

Et de conclure : " La vidéo peut être un peu différente, mais je ne crois pas. "