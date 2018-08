La publicité pourrait faire son arrivée sur Netflix

La plateforme de streaming vidéo teste actuellement une façon d’interrompre les séances de binge-watching des utilisateurs en plaçant des publicités entre les épisodes.

Le test n’a eu lieu que sur une poignée d’abonnés, mais l’idée est loin de plaire à tout le monde. Plusieurs utilisateurs se sont plaints sur Reddit et Twitter, indiquant qu’une vidéo en plein écran se lançait automatiquement entre deux épisodes. Netflix profite en effet des quelques secondes entre la fin d’un épisode et le début du suivant (qui s’enchaîne généralement au bout d’une dizaine de secondes) pour y glisser des bandes-annonces pour d’autres contenus présents dans leur catalogue.

De plus, certains utilisateurs ont constaté un bug, qui les forçait à regarder une grande partie de la publicité avant de pouvoir la zapper (à la manière des cinq secondes obligatoires en pré-roll sur YouTube). Netflix a expliqué au site The Verge qu’il s’agissait bel et bien d’un bug technique, et que le test vise à savoir si ces “recommandations” aident les utilisateurs à découvrir toujours plus de contenu.