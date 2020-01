La production d'un iPhone "Low Cost" pourrait débuter en février

Le smartphone, dont le nom pourrait être l'iPhone SE 2 ou l'iPhone 9, serait commercialisé en mars.

Un nouvel article de Bloomberg nous informe de l'entrée en production du très attendu iPhone 9/iPhone SE 2, dans trois usines différentes : Foxconn, Pegatron et Winstron.

Comme l'avaient déjà annoncé d'autres rumeurs, ce modèle "low cost" devrait conserver le capteur Touch ID (et donc le bouton Home), et disposerait d'un design similaire à l'iPhone 8, avec un écran LCD de 4,7 pouces et un seul capteur photo à l'arrière. Seul le processeur, l'A13 emprunté à l'iPhone 11, serait "récent".

L'iPhone 9/iPhone SE 2 pourrait être vendu 399 dollars, contre 449 dollars actuellement pour l'iPhone 8 de 64 Go. Chez nous, l'iPhone 8 est vendu 539 euros sans reprise d'un ancien appareil (dans le cas contraire, il est possible d'acquérir l'iPhone 8 pour 479 euros). On peut donc s'attendre à un prix situé entre 400 et 500 euros pour ce nouveau modèle.

Concernant le nom, l'analyste Ming-Chi Kuo continue de croire qu'Apple optera pour iPhone SE 2, même si le look du téléphone ne ressemblera en rien à celui du premier SE, lui-même inspiré du châssis de l'iPhone 4. Mais le nom iPhone 9 pourrait lui aussi se justifier, l'appareil étant similaire, mais plus puissant que l'iPhone 8, mais moins avancé que l'iPhone X et son capteur Face ID.

Dans tous les cas, le SE 2/9 sera une excellente alternative pour tous les propriétaires d'un iPhone 6 et 6 Plus, qui n'ont pas pu passer à iOS 13 cette année. Cela permettrait également à Apple de proposer ses services, comme Apple TV+ et Apple Arcade à plus de consommateurs.