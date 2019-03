C'est d'ailleurs l'un des principaux défauts de l'actuelle version du casque de Sony. L'installation n'est pas évidente et le joueur peut très vite s'emmêler dans les nombreux câbles qui pendent du casque et partent vers le boitier.

Le brevet, déposé le 14 mars dernier par Sony, a été découvert par l'équipe de PlayStation Lifestyle sur J-PlatPat, un site spécialisé dans les brevets déposés au Japon. On y voit un boitier relié à la console, elle-même reliée à un écran. Le joueur quant à lui est libre de ses mouvements. Le casque se connecterait sans fil au boitier de dérivation, dont la fonction serait d'assurer une connexion stable entre le casque et la console. À l'heure actuelle, le PSVR nécessite également un boitier externe, auquel se relie le casque.

La prochaine version du casque Playstation VR de Sony pourrait être sans fil - © Sony

La prochaine version du casque Playstation VR de Sony pourrait être sans fil - © Sony

Shawn Layden, président de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, a toujours critiqué ces nombreux câbles, estimant que le PSVR aurait été plus réussi avec "un câble en moins". Mais comme il l'expliquait encore au site Game Informer en février dernier, ces premières étapes sont inévitables : "Le problème est que de nos jours, les gens en attendent beaucoup, mais ont un temps d'attention très court. Ils sont du genre à dire "Oh ! Le PSVR, c'est super ! Mais quand fera-t-il cette taille ?" J'essaie de remettre les choses dans leur contexte pour les gens en leur disant : "vous vous souvenez de ce téléphone Nokia rigolo qui avait cette sonnerie que tout le monde avait à l'époque ? Vous ne pouvez pas penser à ce Nokia et ensuite regarder votre smartphone actuel et vous rappeler de toutes les étapes nécessaires pour en arriver là. De la même manière, si vous pensez au PlayStation VR, personne d'entre nous ne va être capable d'imaginer ce à quoi il ressemblera dans dix ans. Mais les changements seront considérables. Vous ne pouvez pas atteindre la version 5.0 si vous ne faites pas la version 1.0. C'est comme ça."

Si ce nouveau brevet ne confirme en rien le futur du PSVR, il permet au moins de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un One Shot pour Sony. D'autant qu'avec d’ excellents jeux comme Astro Bot (à tester de toute urgence si vous possédez un casque PSVR), le catalogue de jeux en réalité virtuelle de la PS4 commence à être solide.