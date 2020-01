La prochaine version de l'Apple Pencil se révèle dans un brevet

Un nouveau brevet, découvert par le site Pocket Lint, nous apprend que le stylet d'Apple pourrait reconnaître de nouveaux gestes et embarquer une caméra.

Ces nouveaux gestes s'ajouteraient au double toucher actuellement disponible (et paramétrable) sur l'Apple Pencil 2. Selon le brevet, le prochain stylet pourrait reconnaître un simple toucher, ainsi qu'un double et triple toucher.

Ces raccourcis pourront être liés à différentes options, comme changer la couleur ou la taille d'un texte, effectuer un copier-coller, etc. L'Apple Pencil 3 pourrait également reconnaître des glissements de doigts et des pressions.

Mais la partie la plus surprenante de ce brevet, c'est la potentielle présence d'une caméra ou d'un microphone à l'intérieur du stylet : "Le dispositif externe peut comprendre un ou plusieurs processeurs, une mémoire, une alimentation, un ou plusieurs capteurs, une ou plusieurs interfaces de communication, un ou plusieurs connecteurs de données, un ou plusieurs connecteurs d'alimentation, un ou plusieurs dispositifs d'entrée / sortie, tels qu'un haut-parleur, un microphone, un bouton marche / arrêt, un bouton de sourdine, un capteur biométrique, une caméra, un pavé tactile sensible à la force et/ou au toucher, etc."

Concrètement, si l'arrivée de nouveaux gestes semble logique, le reste du brevet a très peu de chances de voir le jour sur la troisième version du Pencil. Apple et ses avocats préfèrent sans doute couvrir leurs arrières, en détaillant les capacités du stylet à l'extrême, quitte à jeter une bonne partie des idées à la poubelle.

L'Apple Pencil 3 pourrait être présenté en mars ou en octobre prochain, aux côtés des nouveaux iPad Pro, selon le calendrier des Keynotes d'Apple.