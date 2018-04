La prochaine version d'Android se dévoile

Google s'inspire beaucoup de l'interface de l'iPhone X pour la prochaine version de son logiciel.

Android équipe une majorité écrasante de smartphones aujourd'hui. Les mises à jour de Google sont donc scrutées à la loupe, et la prochaine version d'Android ne fait pas exception.

Une nouvelle génération de smartphone

Attendue dans le courant de l'année, Android P (nom de code) devrait s'adapter aux nouveaux smartphones, notamment ceux munis d'encoches sur leurs écrans. C'est une caractéristique que l'on voit beaucoup revenir ces derniers temps, inaugurés par Apple sur son iPhone X, la découpe de l'écran s'est maintenant répandue chez pas mal de constructeurs, de Huawei à OnePlus.

Android doit donc s'adapter à ses nouveaux écrans. Et la solution la plus simple trouvée par Google et de suivre la pomme, avec une interface similaire. Android aura quelques fonctions supplémentaires, mais l'idée est là.

Des mécanismes bien huilés

Cette nouvelle version reprendra également le système de multitâche de l'iPhone X ainsi que le "swipe to home", qui consiste a balayer en bas de l'écran pour revenir à l'écran d'accueil.

Si, pour cette fois, Google ne brille pas par son esprit d'innovation, ces mécanismes ont l'avantage d'être connus de beaucoup et d'avoir fait leurs preuves. La prochaine génération de smartphone devrait être équipée de cette neuvième version d'Android.