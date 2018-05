Du 4 au 8 juin prochain aura lieu la WWDC, soit la conférence annuelle d'Apple à destination des développeurs. Quatre jours de rencontres, de conférences et de formations, qui permettront aux créateurs d'applications participants de tirer le meilleur parti d'iOS et de macOS.

La prochaine Keynote d'Apple aura lieu le 4 juin - © Tous droits réservés

Ce qui est certain, c'est qu'Apple présentera ses nouveautés software, à savoir iOS 12, macOS 10.14, tvOS 12 et watchOS 5. Des mises à jour qui devraient être moins fournies en nouveautés, mais qui proposeraient des interfaces plus unifiées (Apple n'a jamais été si peu précis en termes de design), et surtout des OS plus stables et avec moins de bugs.

La conférence sera retransmise en direct sur cette page ainsi que sur l'Apple TV.