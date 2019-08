La prochaine Keynote d'Apple aura lieu le 10 septembre

Les rumeurs disaient vrai. La marque à la pomme dévoilera ses nouveautés le 10 septembre prochain, à l'Apple Park de Cupertino.

Apple devrait y présenter les successeurs de l'iPhone XR, XS et XS Max, dont certains seraient baptisés iPhone 11 et iPhone 11 Pro Max et disposeraient d'un triple capteur photo à l'arrière. Mais également une nouvelle Apple Watch, un nouveau MacBook pro de 16 pouces et peut-être des nouveaux AirPods à réduction de bruit.