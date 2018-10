La prochaine Keynote d’Apple aura lieu en fin de mois à New York

L’événement se tiendra à New York, à l’académie de musique de Brooklyn, le 30 octobre prochain à 19h00, heure belge. Apple devrait annoncer de nouveaux iPad Pro, et peut-être de nouveaux MacBook.

Du côté de la tablette, on attend des bords plus fins, un port USB-C et deux tailles, 11 et 12,9 pouces. Mais surtout, ces iPad Pro devraient être les premiers à disposer du module de reconnaissance faciale Face ID, présent sur les iPhone X, XS, XS Max et Xr. Concernant les ordinateurs de la marque, cet événement devrait être l’occasion de présenter le ou les successeurs tant attendus du MacBook Air, avec un écran rétine et des bords plus fins. Enfin, selon Bloomberg, Apple pourrait également présenter un nouveau Mac mini.

On devrait également en savoir plus sur iOS 12.1, qui proposera les appels FaceTime groupés jusqu’à 32 personnes; la nouvelle version de watchOS; et, qui sait, l’AirPower, le tapis de recharge sans fil que la marque avait annoncé il y a plus d’un an.