La prochaine génération d'iPhone SE pourrait ressembler à l'iPhone 8

Un analyste très au fait des nouveautés concernant Apple a annoncé que la deuxième génération de l'iPhone SE pourrait afficher le même écran 4,7 pouces que l'iPhone 8 et être commercialisée au premier trimestre 2020.

Dans une note consultée par CNBC la semaine dernière, l'analyste Ming-Chi Kuo a prédit la date de sortie du nouvel iPhone abordable et aussi le fait qu'il allait embarquer le même processeur que celui présent dans la gamme iPhone 11.

Bien qu'il conserve le design d'un modèle paru en 2017, Ming avance que le prochain SE "offrira le meilleur choix de mise à niveau" pour les utilisateurs d'iPhone 6.

En comparaison avec le SE d'origine, qui affichait un écran de 4 pouces et qui embarquait un processeur A11, le SE2 intégrera l'A13 Bionic Chip, le processeur le plus récent et le plus avancé d'Apple.

Comme ce combiné se présente comme la version d'entrée de gamme de la firme, les utilisateurs devront accepter certains compromis côté matériel, surtout qu'il bénéficie du meilleur côté logiciel. Ainsi, on peut s'attendre à des caméras moins puissantes et à un bouton central en lieu et place du capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran.

Grâce à sa force logicielle, Ming prévoit que le SE2 sera "un moteur de croissance clé pour Apple en 2020."

Le prix du SE de première génération démarrait à son lancement en 2016 à 489€, alors que l'iPhone 8 est vendu à partir de 539€. On peut donc s'attendre à un iPhone SE2 aux alentours de 500€.

A en croire le même analyste habitué des annonces concernant Apple, l'iPhone SE2 sera dévoilé au cours du premier trimestre de l'année prochaine.