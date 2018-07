La prochaine Apple Watch pourrait vous protéger des coups de soleil

Un brevet, daté de décembre 2017, a récemment été publié par l’US Patent and Trademark Office aux États-Unis. On y découvre un capteur capable de détecter la présence de crème solaire sur la peau de l’utilisateur.

Petit à petit, la montre connectée d’Apple se transforme en maman 2.0. Elle rappelle aux porteurs de se lever une fois par heure, de respirer plusieurs fois dans la journée, de faire de l’exercice et, grâce à des applications tierces, de boire régulièrement de l’eau. Et prochainement, elle pourrait bien nous rappeler de mettre de la crème solaire afin d’éviter les coups de soleil.

C’est en tout cas ce qu’explique ce brevet de "Light-based Shielding Detection", autrement dit une technologie capable de détecter les ultra-violets et les infrarouges. La montre serait en mesure d’évaluer votre protection solaire et vous rappeler de vous badigeonner une fois de plus lorsque la couche précédente ne fait plus effet.