La prochaine Apple Watch pourrait opter pour des boutons à retours haptiques

Si Apple n’a pas annoncé de nouveauté hardware lors de la keynote qui ouvrait l’édition 2018 de la conférence WWDC, l’entreprise compte bien renouveler plusieurs de ses gammes de produits à la rentrée. Aux côtés des nouveaux iPhone et nouveaux Mac attendus d’ici quelques mois, Apple pourrait dévoiler une nouvelle Watch au look complètement revu et qui en profiterait pour dire adieu aux boutons physiques.

L’info nous vient du site Fast Company, citant une source proche du dossier. Selon cette personne restée logiquement anonyme, l’Apple Watch proposerait toujours deux boutons sur le côté droit de l’écran, mais ceux-ci ne bougeraient plus physiquement (sauf pour la couronne, qui tournerait toujours). Pour simuler un clic, Apple utiliserait son Taptic Engine, déjà présent sur le trackpad des MacBook depuis 2015, et popularisé avec l’iPhone 7 et 7 plus en 2016, en remplacement du bouton " Home " traditionnel. Concrètement, le Taptic Engine vibre à chaque pression, de manière à simuler un clic. Il faut certes un petit temps d’adaptation, mais par la suite, la différence avec un véritable bouton est quasiment imperceptible.

Le passage aux boutons à retours haptiques permettrait à Apple de rendre la montre encore plus résistante à l’eau, et de gagner encore plus de place pour la batterie. Ils pourraient également intégrer de nouveaux capteurs. Selon Fast Company, cette nouveauté pourrait être présentée à la rentrée, pour la quatrième version de l’Apple Watch (qui changerait donc de design mais resterait compatible avec les bracelets vendus jusqu’à présent), mais pourrait également être repoussée à 2019.

Quoi qu’il en soit, les jours des boutons classiques sont désormais comptés.