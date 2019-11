La première montre connectée de Xiaomi s'inspire fortement de l'Apple Watch

Après de nombreuses fuites, le chinois Xiaomi a dévoilé officiellement sa Mi Watch, une montre connectée qui nous donne une impression de déjà vu.

Comme aimait le répéter Steve Jobs, "Les bons artistes copient, les grands artistes volent". Cette phrase, elle-même empruntée à Pablo Picasso, pourrait expliquer pourquoi la Mi Watch, première montre connectée de Xiaomi, ressemble à s'y méprendre à un croisement entre l'Apple Watch et l'iPad Pro.

Entre hommage, vol, copie ou opportunisme, il n'y a qu'un pas, que Xiaomi a donc décidé de franchir. Mais les ressemblances, intentionnelles ou pas, s'arrêtent au boîtier de la smartwatch. L'intérieur étant différent, mais pas forcément moins bon. Côté technique, le constructeur chinois propose un écran AMOLED de 1,78 pouce (doté d'une densité de 326 ppi), d'une puce Snapdragon 3100, de 1 Go de RAM et de 8 Go de stockage.