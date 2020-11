La plus belle voiture de l'année sera dévoilée le 26 janvier 2021

La 36e édition du Festival Automobile International sera exceptionnellement tronquée en raison de la situation sanitaire.

Si l'exposition de concept-cars à Paris n'est plus au programme, les internautes pourront néanmoins voter entre le 3 décembre 2020 et le 17 janvier 2021 pour désigner la plus belle voiture de l'année, dont le nom sera révélé le 26 janvier 2021 à l'occasion de la remise des Grands Prix du Festival.