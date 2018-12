La PlayStation Classic possède un menu secret accessible avec certains claviers

La PlayStation Classic est disponible en magasins depuis ce lundi 3 décembre. Quelques jours plus tard, des curieux ont déjà trouvé un accès à un menu caché.

La console, qui reprend le look de la première PlayStation sortie en 1995, propose 20 jeux cultes, tels que Metal Gear Solid, Tekken 3 ou Ridge Racer Type 4. Mais pour les premiers acheteurs, cette sélection serait bien trop pauvre. C’est pourquoi, à l’instar des NES et SNES Mini de Nintendo, des hackers ont déjà cherché un moyen d’y ajouter d’autres jeux.

Et à première vue, la manœuvre risque d’être plus simple que prévu. En effet, la console tourne sur un émulateur open source, baptisé PCSX ReARMed, dont les menus ont été cachés par Sony. Il n’a donc fallu qu’un simple clavier USB aux plus curieux pour accéder aux options de l’émulateur.

Tous les claviers ne sont pas compatibles, mais ceux qui le sont (notamment certains modèles Logitech et les Corsair K70 et K95) permettent de fouiller dans les menus en appuyant simplement sur la touche ESC. À l’heure actuelle, cela permet notamment d'accéder aux sauvegardes, de modifier le nombre d’images par seconde ou d'émuler visuellement le look des anciens moniteurs CRT. Mais une option “Load CD Image” pourrait indiquer qu’il serait possible d’ajouter de nouvelles ROMS (même si la manœuvre est illégale).

De là à imaginer que la console a été développée à la va-vite pour profiter des fêtes de noël ou que Sony savait que des hackers allaient se pencher sur l’émulateur, ce qui rendrait la console bien plus intéressante, il n’y a qu’un pas.