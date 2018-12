La PlayStation Classic cède face aux hackers

La version miniature de la première PlayStation de Sony n’aura pas résisté bien longtemps face aux pirates. Une semaine après sa sortie, la console est capable d’accueillir de nouveaux jeux.

La PlayStation Classic, qui reprend le look de la première PlayStation sortie en 1995, propose 20 jeux “cultes”, tels que Metal Gear Solid, Tekken 3 ou Ridge Racer Type 4. Mais le reste de la sélection, jugée bien trop pauvre, a poussé les hackers à fouiller dans les réglages de l’émulateur afin d’y ajouter d’autres jeux manquant clairement à l’appel (en ce qui me concerne, ça serait Kula World).

Une première manœuvre a été découverte en fin de semaine dernière. En effet, la console tourne sur un émulateur open source, baptisé PCSX ReARMed, dont les menus ont été cachés par Sony. Il n’a donc fallu qu’un simple clavier USB aux plus curieux pour accéder aux options de l’émulateur (dont une option “Load CD Image”).

Mais depuis peu, la console a officiellement été hackée par un certain MadMonkey, déjà responsable des hacks de la NES Mini et SNES Mini de Nintendo. Il est donc possible d’ajouter des ROMS et de changer complètement d’émulateur, en passant par le port USB de la console. Évidemment, la démarche est illégale et vous fera perdre votre garantie. On vous déconseille donc d’hacker votre console. Sony n’a pas encore commenté la mauvaise nouvelle.