La PlayStation 5 signe un meilleur démarrage que la PlayStation 4

La next-gen de Sony reste toujours introuvable dans les rayons, mais cela ne l’empêche pas de très bien se vendre. Au point de faire mieux que le lancement de la PlayStation 4.

3,3 millions d’unités en 2021

Sur les trois premiers mois de cette année, Sony a écoulé 3,3 millions d’unités, qui s’ajoutent aux 4,5 millions de PlayStation 5 vendues en 2020. Au total, l’entreprise a donc écoulé 7,8 millions d’exemplaires de sa nouvelle console. Ce qui en fait la console la plus vendue de l'histoire des États-Unis au cours de ses cinq premiers mois de disponibilité, à la fois en termes d'unités et de dépenses totales.

À titre de comparaison, sur la même période, Sony avait vendu 7,6 millions de PlayStation 4. Au total, la précédente console du constructeur a dépassé les 115,9 millions d’unités depuis son lancement en 2013.

Le succès également du côté des jeux

Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là pour Sony. En effet, sur PS4 et PS5, ce sont pas moins de 61,4 millions de jeux qui ont été vendus, dont 7,9 millions de titres First Party. De plus, la majorité des joueurs sont désormais tournés vers le dématérialisé, avec 79% des achats qui passent par le PlayStation Store, contre 68% l’année précédente.

Enfin, du côté du PlayStation Plus, on compte désormais 47,6 millions d’abonnés, soit une augmentation de 6,1 millions de joueurs.