La PlayStation 5 pourrait se décliner en version Pro et Lite

La next-gen de Sony n’est commercialisée que depuis le 19 novembre dernier, mais l’ombre d’une version Pro (et Lite) plane déjà.

L’entreprise aurait en effet déposé il y a deux ans un brevet auprès de l’US Patent Office concernant une version plus avancée de la console. Rendu public en juillet dernier, le brevet parle d’un “design de CPU/GPU évolutif pour console de jeu destiné à des consoles de salon et au cloud gaming. “

Comme l’explique Sony, “un seul SoC peut être fourni pour une version light de la console tandis que plusieurs SoC peuvent être utilisés pour produire une version haut de gamme de la console bénéficiant de plus grandes capacités de calcul et de stockage.”

Le nouveau SoC (system on a chip, un système sur puce) serait accompagné de plus de RAM (mémoire vive) afin de décupler les capacités techniques de cette éventuelle version Pro. À l’inverse, une version Lite, qui viendrait sans aucun doute concurrencer la Xbox Series S de Microsoft, serait moins puissante et miserait sur le cloud gaming.

Évidemment, Sony n’a pas commenté cette info. Il faut dire que le constructeur est bien occupé en cette période de fête. Les stocks de PlayStation 5 sont encore relativement faibles et il est toujours très difficile de mettre la main sur un exemplaire, qu’il s’agisse de la version avec lecteur Blu-Ray, ou la version sans.