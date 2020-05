La PlayStation 5 pourrait être dévoilée début juin

Les informations concrètes concernant la console de Sony se font toujours attendre, mais selon VentureBeat, l’entreprise pourrait bientôt (et plus de six mois après la présentation de la Xbox Series X de Microsoft), nous en apprendre un peu plus sur ce que la console next gen aura dans le ventre.

Selon le journaliste Jeff Grubb, Sony organiserait un événement de grande ampleur au début du mois de juin (certains avancent la date du 4 juin, soit dans un peu plus de 15 jours).

Sony devrait y dévoiler la console, mais également des jeux. Avec un focus tout particulier sur des titres exclusifs, conçus par les différents développeurs regroupés sous l’ombrelle “PlayStation Studios”. Quelques éditeurs tiers seraient également de la partie, mais la plupart miseraient sur des annonces de leur côté (beaucoup de ces studios développant à la fois pour la PlayStation et la Xbox).

Après l’événement de juin, Sony organiserait un nouvel épisode de son State of Play au mois d’août, qui devrait contenir une multitude de nouveautés, destinées à la fois à la PlayStation 5 et à la PlayStation 4.

De son côté, Microsoft ne restera pas les bras croisés. Un nouvel épisode du Xbox 20/20 devrait avoir lieu le 9 ou 10 juin, où il sera principalement question de la console et un peu moins des jeux. Pour les titres first party, il faudra attendre le Xbox 20/20 du mois de juillet (Microsoft a annoncé qu’un événement de ce genre aura lieu chaque mois jusqu’à la sortie de la console en fin d’année).

Enfin, du côté de Nintendo, rien n’a fuité. Le groupe aurait d’ailleurs annoncé discrètement qu’il ne fallait pas s’attendre à un Nintendo Direct pendant l’été. Mais la firme japonaise est connue pour ses surprises (la dernière en date concerne l’arrivée d’un nouveau Paper Mario), il se pourrait donc que certaines annonces viennent momentanément voler la vedette à la PS5 et la Xbox Series X.