La PlayStation 5 n'arriverait pas avant 2020

On l'attendait en 2018, puis en 2019. Mais pour les professionnels du jeu vidéo, la cinquième console de salon de Sony n'arrivera pas avant 2020.

Il y a eu la PS4 Pro en novembre 2016, puis la Xbox One X en novembre 2017, soit deux consoles légèrement plus puissantes, qui nécessitent un écran 4K pour profiter pleinement des améliorations graphiques. Mais depuis un an, l'actualité des jeux vidéo est surtout dominée par la Nintendo Switch, une console semi-portable, techniquement à des années-lumière de la puissance offerte par la PS4 Pro et la Xbox One X, mais qui a enchaîné les excellents jeux et les sorties indés à un rythme soutenu.

Voilà pourquoi après deux ans sans grandes nouveautés matérielles, on était en droit de s'attendre à une réplique du côté de Sony, avec, qui sait, une annonce concernant la PlayStation 5 lors du prochain salon E3, grande messe du jeu vidéo qui se tiendra comme chaque année à Los Angeles (du 12 au 14 juin cette année). Mais selon le site spécialisé Kotaku, les fans les plus impatients risquent d'être déçus. Après avoir fait le tour de plusieurs studios, souvent au courant bien à l'avance de l'arrivée d'une nouvelle console afin de pouvoir proposer un jeu lors de sa sortie, le journaliste Jason Schreier remet les pendules à l'heure : Il n'y aura pas de PlayStation 5 avant 2020.

Évidemment, le calendrier peut encore changer, et si Sony accélère le développement, l'entreprise peut griller la priorité à la concurrence. Mais ce scénario est peu crédible. Alors que la PlayStation 4 fêtera ses cinq ans en novembre, il faudra encore compter sur elle pendant deux ans. Une attente qui ne sera pas insurmontable, grâce au joli catalogue d'exclusivités de Sony (le nouveau God of War obtient d'ailleurs des notes quasi parfaites dans la presse spécialisée) et aux projets comme le casque de réalité virtuelle Playstation VR. De plus, la console continue de bien se vendre, de quoi donner envie à Sony de chouchouter les joueurs jusqu'à la dernière minute.