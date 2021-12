La PlayStation 5 est enfin disponible en d’autres couleurs

Si le blanc de la PlayStation 5 ne vous convient pas, Sony a enfin d’autres couleurs à vous proposer.

Pas de nouvelle console, mais des “façades”

C’est le nom donné en français aux “Plates”, ces faces en plastique qui permettent de changer la couleur de votre PlayStation 5. Elles accompagnent le lancement de nouvelles couleurs pour la mannette DualSense. Au total, cinq coloris (en plus du blanc d’origine) sont disponibles : Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple.

Comme l’explique Sony, “ces nouvelles façades sont aussi belles que simples d’utilisation : il vous suffit de retirer les façades blanches d’origine de la PS5 et de les remplacer par vos nouvelles façades. Les façades pour consoles PS5 seront disponibles à la fois pour la PS5 avec lecteur de Blu-ray Disc Ultra HD et pour la console Édition numérique PS5. Elles sont vendues séparément de la console PS5 et de la manette sans fil DualSense.”

On comprend mieux pourquoi récemment, Sony avait attaqué des revendeurs qui proposaient de customiser les consoles de manière non officielle. Ces façades, qui permettront notamment d’obtenir une console entièrement noire (ce que beaucoup demandaient) seront disponibles dès janvier 2022 pour les versions Midnight Black et Cosmic Red et au cours du premier semestre 2022 pour les autres.

Malheureusement, la Belgique ne fait pas partie des pays qui auront droit à ces nouveautés dans un premier temps.