La PlayStation 5 en 5 chiffres

Un premier chiffre qui peut surprendre. Mais c’est effectivement le nombre exact de PlayStation 5 que vous trouverez dans les rayons des magasins.

Afin d’éviter tout attroupement ou file avant la sortie officielle (et éviter tout risque sanitaire lié au COVID-19), Sony a tout simplement demandé aux revendeurs de ne pas proposer de PS5 en magasin. La console était donc disponible uniquement en précommandes. Était, car actuellement, il est impossible d’obtenir un exemplaire sans se mettre sur une liste d’attente qu’on imagine très longue.

8

Le nombre de mises à jour prévues qui permettront de jouer en 8K, une résolution 4 fois supérieure à la 4K.

12

Il s’est vendu plus de PlayStation 5 en 12 heures que de PlayStation 4 en 12 semaines. La console était en effet déjà disponible dans 7 pays depuis le 12 novembre, dont le Japon.

Selon les estimations du magazine Famitsu, il s'est vendu 118 085 PlayStation 5 en quatre jours dans le pays.

99

C’est le nombre des jeux PlayStation 4 qui seront compatibles sur PS5. Pour info, voici la liste des jeux qui ne seront pas compatibles, selon Sony.

9000

Le prix, en euros, d’une PlayStation 5 plaquée or. Le modèle, édité à seulement 250 exemplaires, coûte donc 8500 euros plus chers que la version classique, et 8600 euros de plus que la “Digital Edition” de la console, dépourvue d’un lecteur Blu-Ray

