La plateforme Easyllabus t'aide à partager et étudier tes cours sous forme de podcast

La plateforme Easyllabus fait un carton chez les étudiants bruxellois et va bientôt s’ouvrir à toutes les hautes écoles et universités de Belgique. De l’ULB à l’UCL en passant par l’IHECS et Saint-Louis : ces derniers mois, la plateforme pour étudiants Easyllabus a connu un succès exponentiel dans la plupart des écoles et universités francophones. Et pour cause : avec l’explosion récente des podcasts, de nombreux étudiants confinés ont franchi le cap en révisant grâce à des synthèses, notes de cours et résumés au format audio. Aujourd’hui, Easyllabus annonce le lancement de son application pour conquérir la Belgique. Easyllabus (contraction de easy, “facile” en anglais et syllabus, “support de cours”) est simple d’utilisation : les étudiants peuvent envoyer leur synthèse écrite pour que celle-ci soit transformée en audio par la plateforme, ou bien ils peuvent produire eux-mêmes leurs propres capsules audio pour aider les autres étudiants. Les capsules audio sont enregistrées avec du matériel professionnel et les voix sont recrutées pour leurs capacités à faire vivre un texte. Les résumés de cours sont concoctés par des "têtes de l’auditoire" : ils ont été validés par près d’un millier d’étudiants des années précédentes. En effet, la plateforme compte déjà plus de 200.000 écoutes au total.

L'histoire derrière l'app Les syllabus en podcast - © Easyllabus L'histoire d'Easyllabus démarre fin 2019, dans une chambre d'étudiant en Erasmus à Bologne lorsque Antoine Cariat était étudiant à l'EPHEC. C'est 2 ans plus tard qu'il se lance. Pris de court dans ses révisions et face à la multitude de pages à étudier, il lui vient alors l'idée de s'enregistrer pour apprendre ses matières plus rapidement. Il réussit avec brio ses examens et décide alors, quelques mois plus tard, de lancer sa start-up en étendant son modèle à tous les étudiants. Un an plus tard, Easyllabus cumule 45.000 écoutes mensuelles, 5500 auditeurs actifs, plus de 600 capsules audio produites, 3500 membres Facebook et se hisse dans le top 5 des podcasts éducatifs les plus écoutés en Belgique sur Spotify. Face à la demande grandissante, Easyllabus lance aujourd'hui sa première application mobile disponible sur Android et iOS. En quelques jours, elle a déjà pris la troisième place de l'App Store dans la catégorie "Éducation".