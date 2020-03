La Photokina de Cologne est annulée

Le célèbre salon allemand dédié à l’univers de la photographie vient d’être annulé à son tour. Et les passionnés devront prendre leur mal en patience.

En effet, face à la pandémie de coronavirus, les organisateurs du salon ont tout simplement décidé d’annuler l’édition 2020 de la Photokina, qui devait se dérouler du 27 au 30 mai.

Mais plutôt que de repousser le salon ou l’organiser l’année prochaine, les organisateurs ont annoncé que le salon ne reviendra pas avant mai 2022. En cause, plusieurs facteurs, “y compris le fait que le marché de l'imagerie était déjà en difficulté depuis un certain temps, bien avant la propagation du virus Covid-19.”

Le report à 2022 “donne suffisamment de temps à toutes les personnes impliquées pour concevoir la prochaine Photokina en tenant compte des besoins du marché, de nos exposants et de nos visiteurs”, peut-on lire dans le communiqué de presse.

La décision du report a été prise en accord avec l’organisation Koelnmesse GmbH, en charge du parc des expositions de la ville de Cologne, et validée par Kai Hillebrandt, directeur de la “Photo Industry Association” : “Il va sans dire que l’association soutient totalement la décision prise par Koelnmesse d'annuler la Photokina 2020. La santé des exposants et des visiteurs est pour le moment une priorité absolue. En tant que sponsor conceptuel de la Photokina, nous ferons tout notre possible pour aider la Koelnmesse à planifier la prochaine édition.”

Le prochain rendez-vous des amoureux de la photo sera donc le Salon de la Photo à Paris, prévu du 5 au 9 novembre 2020. Si tout va bien.