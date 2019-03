La panne de Facebook a fait gagner des utilisateurs à Telegram

Le boss de la messagerie privée a de quoi se réjouir. La panne qui a touché Facebook hier soir a permis de séduire de nouveaux utilisateurs.

"Nous sommes au courant du fait que certains rencontrent actuellement des problèmes pour accéder aux applications de Facebook. Nous travaillons à résoudre le problème le plus vite possible." Ce tweet, publié hier à 18h30 par le groupe dirigé par Mark Zuckerberg, confirmait ce que de nombreux utilisateurs à travers le monde avaient rencontré. Soit une panne de l'ensemble des produits Facebook, qu'il s'agisse du réseau social, de WhatsApp, de Messenger et d'Instagram.

Résultat, les utilisateurs les plus impatients ont été voir ailleurs. Notamment vers la messagerie russe Telegram, dont la particularité souvent mise en avant est d'être entièrement cryptée. Le fondateur, Pavel Durov, a communiqué sur son channel privé que l'application avait connu un pic important de nouvelles inscriptions en 24 heures.

"Je vois 3 millions de nouveaux utilisateurs inscrits à Telegram dans les dernières 24 heures. Bien. Nous offrons un véritable mode privé et un espace illimité pour tout le monde", pouvait-on lire dans son message. Ces 3 millions de nouveaux inscrits rejoignent donc les plus de 200 millions d'utilisateurs actifs chaque mois revendiqués par l'entreprise.