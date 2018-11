La nouvelle version de la Xbox One pourrait se passer du lecteur Blu-Ray

Microsoft préparerait une nouvelle version da sa Xbox One dépourvue de lecteur Blu-Ray. Un modèle 100% dématérialisé qui permettrait au constructeur de passer sous la barre des 200 dollars.

C’est Paul Thurrott, un journaliste spécialiste de Microsoft, qui a dévoilé l’information sur son site internet. L’idée d’une console basée entièrement sur des jeux dématérialisés n’est pas nouvelle (on se souvient de la PSP Go de Sony), mais Microsoft serait très prudent avec ce nouveau produit, sachant que la grosse majorité des joueurs préfèrent encore acheter les jeux en versions physiques.

L’idée est donc d’accompagner cette nouvelle version d’un programme permettant d’échanger gratuitement des jeux physiques en version dématérialisée. Le joueur pourrait se rendre chez un revendeur, échanger sa collection de jeux et obtenir un code de téléchargement pour récupérer gratuitement les mêmes jeux sur le store de la console. Microsoft peut également compter sur son Xbox Game Pass, qui propose une centaine de jeux en streaming pour 9,99 euros par mois, pour séduire les consommateurs.

Avec ce nouveau modèle, prévu selon Thurrott pour le printemps 2019, Microsoft souhaite diminuer ses coûts de production et se baserait donc sur la Xbox One S, autrement dit la version classique actuelle de la console, et non la Xbox One X qui propose notamment un mode HDR et une image 4K. Il s’agirait de la quatrième version de la Xbox One, après le modèle d'origine de 2013, le modèle S (avec un design plus compact) et le modèle X.

Quant à la nouvelle Xbox, toujours baptisée Scarlett par le journaliste, elle n’est pas attendue avant 2020.