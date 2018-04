La nouvelle version de Gmail est disponible. Voici comment l'activer dès maintenant

La messagerie de Google change de look, comme annoncé il y a quelques semaines. Et vous pouvez essayer cette nouvelle version dès à présent.

Une sécurité renforcée, un mode confidentiel, une option snooze, un affichage des mails repensé, de nouvelles réponses automatiques et un mode hors connexion : la nouvelle version de Gmail n'est pas uniquement esthétique, même si le nouveau look devrait être le changement le plus flagrant.

Pour vérifier tout ça par vous-même, il vous suffit de vous rendre sur gmail.com, et de cliquer sur l'icône de réglage en haut à droite de votre boîte de réception. Google vous proposera alors d'"Essayer la nouvelle version de Gmail" (pas de panique, vous pouvez toujours faire marche arrière si cela ne vous plaît pas).